Dortmund, Bartra ha trovato la tifosa "solitaria"

Marc Bartra ce l'ha fatta: durante Schalke 04-Borussia Dortmund aveva notato una tifosa giallonera in mezzo al muro bianco-blu della tribuna dei padroni di casa e il fatto l'aveva talmente colpito da chiedere ai suoi follower su Twitter di rintracciarla perché avrebbe voluto incontrarla e regalarle la sua maglia.



Dopo cinque giorni, la ricerca ha avuto buon esito: Steffy - così si chiama la ragazza - ha incontrato Bartra al centro d'allenamento del Dortmund, dove è stata ospite d'onore anche a bordo campo. Il difensore spagnolo le ha quindi consegnato la maglia che aveva indossato proprio nella partita contro lo Schalke per poi scrivere su Twitter: "E' stato bellissimo incontrare Steffy, grazie a tutti!".

Great to meet Steffi today!!!! It's been a worthy quest and a real pleasure! Thanks everybody! #SheLovesBVBMore #EchteLiebe pic.twitter.com/MRqk53N1OT

I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe pic.twitter.com/ETh6cIJteR