Dopo la VAR le espulsioni a tempo? "Esperimento positivo"

Quella in corso è stata una stagione davvero ricca di novità per il mondo del calcio, tanto che ai prossimi Mondiali in Russia (esclusiva di Mediaset) sarà utilizzata per la prima volta la VAR e verrà introdotta, ai tempi supplementari, la possibilità di fare quattro sostituzioni, ma le novità potrebbero non essere finite qui: presto le espulsioni a tempo potrebbero diventare realtà.

Di questo sembra essere assolutamente convinto Neale Barry, presidente del Comitato degli Arbitri della Federcalcio inglese, il quale ha espresso “totale sicurezza” circa la possibilità che presto siano introdotte le espulsioni a tempo (sull'esempio dell'hockey). Le ‘sin bins’, così le chiamano in Inghilterra, prevedono una sospensione di dieci minuti per i giocatori che si beccano un cartellino giallo e sono già state sperimentate in 32 campionati minori del Nottinghamshire dopo che l'IFAB (International Football Association Board) ha dato il via libera ai test due anni fa.

“Penso che la cosa possa funzionare - ha detto Barry - La sperimentazione è stata molto positiva. Noi lavoriamo per rendere più agevole il compito all’arbitro e grazie alle sin bins in campo si sono notevolmente ridotte le proteste e gli scontri tra giocatori: nella stagione 2019/20 la allargheremo anche ad altre leghe. È un qualcosa che certamente verrà introdotto nel futuro, il dibatto è legato più che altro al dove poterlo introdurre”.