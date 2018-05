Dopo 17 anni si separa la coppia Mourinho-Rui Faria

Rui Faria a fine stagione lascerà il Manchester United, rompendo la collaborazione con José Mourinho che durava da 17 anni anche se il primo contatto tra i due risale addirittura al 2000 quando il futuro Special One, allora assistente di Van Gaal al Barcellona, notò questo ragazzo durante un seminario. Mou scelse quel ragazzo laureato in scienze motorie come suo collaboratore nella prima esperienza da allenatore, in Portogallo all'Uniao de Leiria: era il 2001 e da quel momento i due hanno affrontato insieme avventure in tutta Europa vincendo quasi tutto quello che c'è da vincere.



Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, ancora Chelsea ed infine Manchester United: ora Rui Faria è pronto a spiccare il volo da solo. "Ho il cuore pesante ma è il momento giusto per dedicarmi alla famiglia e poi provare nuove sfide. Ringrazio Mourinho per la fiducia che ha avuto in me tanti anni fa quando tutto era un sogno studentesto ma soprattutto per la sua amicizia. Grazie anche ai club dove ho avuto il privilegio di lavorare e ai professionisti con cui ho avuto a che fare" la nota ufficiale di Rui Faria.



Anche Mourinho ha voluto condividere un messaggio: "Allenarsi, giocare, viaggiare, studiare, ridere e anche qualche lacrima di felicità: il bambino di 17 anni fa ora è un uomo, pronto per una carriera di successo. Mi mancherà come amico ma la sua felicità è più importante, rispetto la tua decisione".