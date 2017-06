Donnarumma verso gli Europei Under 21: maturità rinviata

Gigio Donnarumma avrebbe deciso di partecipare agli Europei Under 21 che inizieranno venerdì 16 giugno in Polonia. Il portiere del Milan dovrebbe dunque far parte della lista dei convocati dell'Italia di Di Biagio rinunciando agli esami di maturità previsti il 21, 22 e 26 giugno, come ha confermato Lorenzo Insigne, suo compagno di stanza a Coverciano.



Sembrava che la precedenza venisse data alla scuola (e in questo caso il Milan avrebbe supportato il giocatore con la Figc, come permesso dalle regole) ma nelle ultime ore sarebbe maturata la scelta di prendere parte alla massima rassegna continentale. Con Donnarumma gli azzurrini diventano ancora più favoriti per il successo finale potendo contare su elementi del calibro di Berardi, Bernardeschi, Conti, Pellegrini, Benassi, Petagna, forse Rugani, Locatelli e Calabria.