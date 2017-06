Donnarumma: "Seguo ogni movimento di Buffon in allenamento, voglio imparare tutto da lui"

A scuola dal numero 1. "Con Buffon ho un bellissimo rapporto, in queste prime convocazioni mi ha dato tanto, seguo ogni suo movimento in allenamento, perchè voglio imparare tutto da lui". Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma racconta le prime volte a Coverciano, al fianco del collega bianconero. Un maestro per il giovanissimo estremo difensore che ha gà debuttato nella Nazionale maggiore un mese fa, a Bari, nell'amichevole contro la Francia.



"Cosa rispondo a chi mi definisce un predestinato? Io cerco di lavorare e di impegnarmi sempre al massimo, con tanta umiltà perchè è questa la prima cosa che mi hanno insegnato i miei genitori - ha detto Donnarumma a Rai Sport, aggiungendo che tutta la famiglia sarà giovedì a Torino per la sfida contro la Spagna valida per le qualificazioni mondiali. Non è facile però restare con i piedi per terra quando a 17 anni ti senti affibbiare quotazioni da capogiro e lievitano le sirene di mercato. "Io ora penso al Milan e a fare meglio possibile per la mia squadra, allenandomi e giocando sempre con grande impegno. Poi, si vedrà".