Doni su Instagram: "Ranieri, te lo sei meritato"

A voler essere buoni, la si potrebbe definire semplicemente una "voce fuori dal coro". Ma quello che ha scritto Alexander Doni su Instagram è un attacco duro nei confronti del suo ex allenatore Claudio Ranieri. Mentre tutto il mondo del calcio si stringe attorno al tecnico appena licenziato dal Leciester, il portiere brasiliano sembra quasi esserne contento: "Prima o poi si ha quel che si merita. Le bugie non si nascondono a lungo, poi arriva la verità...". Il post, con la frase scritta sotto a una foto di Doni assieme a Ranieri, è stato poi cancellato.



Doni è stato a Roma dal 2005 al 2011, incrociandosi con Ranieri nelle stagioni 2009-10 e 2010-10 in cui ha giocato 34 volte.

IL POST CANCELLATO