Dominio Canelas, la squadra violenta che nessuno vuole incontrare

Guardando solo numeri e statistiche, il Canelas 2010 potrebbe anche essere una delle squadre più forti al mondo. La formazione di quarta categoria portoghese sta infatti dominando il campionato e ha vinto le ultime 12 partite per 3-0. Ma dietro a questi risultati c'è una storia inquietante, almeno secondo il racconto di El Pais: gli ultimi dodici sono tutti successi a tavolino per mancanza di avversari, che non si presentano neanche al campo del Canelas per paura di calci, botte e aggressioni, preferendo pagare 750 euro di multa e regalando la partita.



Il Canelas 2010, nata sei anni fa e composta da ultras del Porto, ha come capitano Fernando Madureira, che coordina un gruppo di 5.000 tifosi della curva. Un dirigente di una squadra avversaria ha raccontato: "Vincono grazie a minacce ed aggressioni a ragazzi di 20 anni, arbitri e forze dell'ordine non fanno niente per evitarlo perché intimiditi pure loro". Dal canto loro, il club accusato si è difeso così: "Sono solo menzogne, il calcio in queste categorie è da sempre sport duro. Non parliamo di danza o nuoto, chi ha paura si compri un cane".

IL VIDEO DELLE SCORRETTEZZE DEL CANELAS