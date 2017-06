Domenech: "Messi non gioca: ormai è a fine carriera"

Raymond Domenech potrebbe scrivere un libro con le sue provocazioni. L'ex c.t. della Francia ne lanciava tante quando allenava, ora non ha freni e anche su Leo Messi spara a zero. Prima della leggendaria impresa con il Psg ne aveva parlato malissimo: "Il Barça è l'ombra della squadra che ha dominato in Europa e Messi non ha più l'energia di quando aveva 20 anni, gioca a intermittenza". La smentita dei fatti non lo ha fermato: "La mia opinione non è cambiata. Anzi, lo è: Messi non gioca ad intermittenza, non gioca proprio - ha detto a Eurosport - È stato il peggiore in campo per il Barcellona. È stato per tutta la partita al centro del campo, tipico di quando non vuole correre: è chiaramente in fase calante, pensa di giocare da fermo e fare il regista. Credo che ormai sia a fine carriera: ha dato tanto ed è stato un giocatore magico, ma ieri non ha giocato ad intermittenza. È stato completamente assente"