Diego Costa saluta e ringrazia il Chelsea 'dimenticando' Conte...

E' ufficiale il passaggio di Diego Costa dal Chelsea all'Atletico Madrid: l'accordo tra le due società era stato raggiunto negli scorsi giorni sulla base di 60 milioni più bonus. L'attaccante ha voluto salutare sui propri profili social il suo ormai ex club: spicca nel messaggio l'assenza di Antonio Conte. Il rapporto con il tecnico, che lo aveva 'liquidato' con un sms,non si è ricucito a dispetto delle ultime dichiarazioni del giocatore "Tradimento di Conte? Non è vero niente di quello che ho sentito in giro. Non sono sconvolto e neanche amareggiato per il comportamento di qualcuno").



IL MESSAGGIO DI DIEGO COSTA

"Alcuni cicli cominciano e altri finiscono. Il mio ciclo al Chelsea è iniziato tre anni fa, tre anni notevoli in tutti gli aspetti, e non lo dimenticherò mai. Due titoli in Premier League, una Community Shield, 120 partite, 59 gol e 24 assist dopo, questo ciclo è terminato. Non nel modo in cui avrei voluto - lontano da esso - ma nel modo migliore possibile. I meravigliosi tifosi di un club così importante e tutti i compagni di squadra, così come tutto il personale clinico, amministrativo e logistico rimarranno per sempre nella mia mente e nel mio cuore. Li porterò con me con la certezza che sarò sempre al loro fianco e sono sicuro che capiranno il motivo per cui questo ciclo della mia carriera è finito - perché non potevo perdere la fiducia in me stesso. Grazie Chelsea per tutto!".