Diego Costa: "Atletico, fai uno sforzo". E Conte se la ride...

Diego Costa freme, Antonio Conte se la ride. Non è esattamente una reazione consequenziale, tutt'altro. La replica del tecnico è arrivata prima della nuova intervista dell'attaccante che, prima di provare a far pressing sull'Atletico, aveva gettato fango sul suo ormai ex allenatore con cui ha vinto la Premier l'anno scorso. "Tutti coloro che sono al Chelsea - spiega Conte - sanno che cosa sia accaduto la scorsa stagione. Non ho intenzione di parlare ancora di Costa. Per me è il passato". E al momento della domanda su Diego Costa, ha cominciato a ridere ripetendo di continuo: "È un grande, è un grande. Preferisco ridere: la sua intervista è davvero divertente".



Intanto il centravanti scaricato dal Chelsea è tornato a parlare: "Se l'Atletico non arriva a fare uno sforzo per acquistarmi, - ha spiegato - posso cambiare e andarmene in un'altra squadra che scommetta su di me. Ho già dimostrato il mio affetto e il mio interesse a giocare con l'Atletico, ma se non si mette d'accordo con il Chelsea e se non preme per avermi, non possono giocare con un club che non vuole fare uno sforzo maggiore per me. Il Chelsea mi ha offerto a diversi club, ma io sono stato chiaro con loro. Visto che non faccio parte dei piani dell'allenatore, ho detto che voglio scegliere il mio destino. Non lascerò che lo facciano loro per guadagnare più soldi".



"È chiaro che devono avere un ritorno sportivo e finanziario, ma dopo tre anni - continua Diego Costa -, riceveranno una somma superiore a quella che pagarono. Il mio agente ha cercato di capire se l'Atletico fosse interessato al mio ritorno ed è logico che per il rispetto che hanno per me, loro hanno manifestato un interesse. Ma non pagheranno una fortuna. L'Atletico cresce ogni anno, è una grande squadra, ma non pagherà una cifra fuori dal normale. Perciò può essere che da qui a dieci giorni andrò in un'altra squadra. Voglio che la mia situazione sia risolta quanto prima e che il Chelsea non pensi solo ai soldi, perché se l'Atletico arriva con una proposta ragionevole e accettabile e loro non contano su di me..."