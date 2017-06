Dieci anni fa la morte di Raciti: a Catania il calcio cambiò per sempre

Era un venerdì di dieci anni fa e il calcio, la notte del derby Catania-Palermo, cambiò per sempre. Fuori dallo stadio Massimino, mentre va in scena un'assurda guerra tra facinorosi e forze dell'ordine, l'ispettore Filippo Raciti - appena quarantenne - viene ferito a morte.

Si pensa ad una bomba carta che gli esplode vicino; l'autopsia chiarirà invece che ad ucciderlo è un corpo contundente che gli spappola il fegato. La sua morte paralizza il calcio, l'intero mondo dello sport. L'allora commissario straordinario della Figc, Luca Pancalli, blocca tutti i campionati; il governo inasprisce le leggi sugli stadi.

Le indagini portano all'arresto di Antonino Speziale - allora minorenne - e Daniele Micale. I due si professeranno sempre innocenti, ma l'iter giudiziario - che si completa nel 2012 con due sentenze definitive - li riconosce colpevoli di omicidio preterintenzionale condannandoli rispettivamente ad otto e ad undici anni di carcere.

Recentemente la difesa di speziale - il cui nome appare sulla maglietta del capo ultrà Genny a carogna nella notte tragica del ferimento mortale di Ciro Esposito - ha scritto al presidente Mattarella perchè gli conceda, sua sponte, la grazia.

Cosa è cambiato in questi dieci anni? Per Marisa Grasso, la vedova di Filippo Raciti, troppo poco. E il perdono, non può essere di chi - da dieci anni - è diventato una vittima: "La mia vita è stata sconvolta completamente, ho conosciuto l'amarezza che si vive durante un processo - dichiara la signora Grasso - Vedo ancora violenza in ogni stadio d'italia, questo significa che lo Stato non ha risposto in maniera adeguata alla morte di mio marito".