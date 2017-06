Di Francesco: "A Genk con entusiasmo, non pensiamo al Milan"

"Con il Genk sarà fondamentale il nostro entusiasmo, i nostri avversari sono pericolosi in attacco, dobbiamo dare tutto". Eusebio Di Francesco punta sull'orgoglio del suo Sassuolo, che nonostante i tantissimi infortunati, va a caccia dei tre punti sul campo del Genk nella seconda giornata di Europa League. Con 8 giocatori ko (Berardi, Gazzola, Matri, Duncan, Cannavaro, Missiroli, Sensi e, ultimo in ordine temporale, Antei), il tecnico non cerca alibi e chiede sacrificio: "Sappiamo che gli infortuni fanno parte del gioco, abbiamo giovani interessanti che hanno tanta voglia di fare bene in Europa. I risultati stanno arrivando e abbiamo fatto tanto per arrivare in forma all'inizio della stagione".

Domenica i neroverdi saranno impegnati a San Siro contro il Milan, ma Di Francesco non vuole distrazioni, il campionato è un pensiero da tenere lontano: "In classifica avremmo 12 punti e saremmo dietro alle grandi, questo è motivo di orgoglio per noi – dice l'allenatore - Non pensiamo al Milan, solo da venerdì cominceremo a preparare la sfida contro i rossoneri. Mi auguro che gli infortunati possano tornare il prima possibile, ma sicuramente non domenica. La sosta arriverà al momento giusto".

Infine il tecnico elogia Defrel, 7 gol in 9 gare in questo inizio di stagione: "Sta facendo davvero bene, lavora con grande umiltà e si mette a disposizione - ha detto - E' l'attaccante ideale per il mio modo di vedere il calcio"