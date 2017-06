Di Biagio: "L'Under più forte degli ultimi 20 anni, tutta colpa mia"

L'Under 21 più forte degli ultimi 20 anni - parola di c.t. - si è sgretolata sotto i colpi nemmeno troppo proibiti(vi) della Repubblica Ceca. Quasi come se fosse un déjà-vu. Perché nel 1996, quasi vent'anni fa, appunto, un'altra Nazionale, quella dei grandi, perse alla seconda partita del girone di qualificazione dell'Europeo, sempre contro la Repubblica Ceca, trascinata da un giovane Pavel Nedved: l'Italia di Sacchi pagò a caro prezzo quella sconfitta e il pari con la Germania (prossimo avversario anche per Di Biagio) la mandò definitivamente fuori.



"Tutta colpa mia, potete scriverlo - ha detto Di Biagio - Giusto che sia l'allenatore a prendersi le responsabilità. Qualche giorno fa ho detto che questa è l'Under 21 più forte degli ultimi 20 anni e lo ribadisco, ne sono convinto. Il turnover è fondamentale in tornei come questi". I 4 cambi rispetto all'esordio (ma uno era obbligato visto l'infortunio di Caldara sostituito da Ferrari) hanno fatto discutere: successo lo stesso a Sacchi, appunto, nel 1996.



Sotto accusa il c.t., ma anche alcuni elementi della squadra, dal centravanti Petagna (reo di aver sbagliato un gol incredibile sull'1-1 solo davanti al portiere) al distratto Donnarumma, passando per il fumoso Bernardeschi. In molti si chiedono se questa squadra non sia stata sopravvalutata. L'unico a riscuotere consensi unanimi è stato Federico Chiesa, subentrato nel secondo tempo.