Deulofeu al Barcellona: "È anche mio il titolo, no?"

Gerard Deulofeu 'contro' il Barcellona. I blaugrana ieri hanno vinto la Liga per la 25.a volta nella loro storia e allo spagnolo, andato in prestito al Watford a gennaio, non è sfuggito un particolare. Sulla maglietta celebrativa del titolo non c'era infatti il suo nome (così come quelli di Mascherano e Arda Turan, presente invece Rafinha) e così il 24enne lo ha fatto notare su twitter al club catalano non senza una vena polemica: "È anche mio, no?". Arriverà una risposta?

CAMPEONES LA LIGA 1/2 también es mía no..? @FCBarcelona_cat pic.twitter.com/Br5AG3H9ny — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 29 aprile 2018