Deschamps, porta in faccia a Benzema: "Non cambio idea"

"Non mi aspetto niente da Benzema come dagli altri. Non è ciò che un giocatore può dire nelle interviste o ciò che un giornale può scrivere che mi fa cambiare idea su chi convocare e su quello che ho in mente". Non usa mezzi termini il ct francese Didier Deschamps per sbattere ancora una volta la porta in faccia a Karim Benzema, di nuovo fuori dalla lista dei convocati, nonostante i messaggi lanciati attraverso i media dall'attaccante del Real Madrid ("Amo la nazionale, amo il mio Paese", aveva detto).

Nel ritiro di Clairefontaine, dove la Francia sta preparando la sfida alla Bulgaria di venerdì, l'argomento principale resta comunque sempre Paul Pogba, che Deschamps ha voluto difendere dalle critiche: "Se fa una partita normale, non è abbastanza. Ci si aspetta che faccia assist in ogni partita, ma è un'aspettativa troppo grande. Mentalmente sta bene, sa ciò che vuole. Le difficoltà con lo United? Ha cambiato squadra e ha bisogno di trovare l'intesa con i nuovi compagni" ha detto il ct.

L'ex centrocampista e tecnico della Juve ha dovuto fare i conti anche con il caso Jeremy Mathieu, che ha deciso di dire addio alla nazionale per dedicarsi solo a Barcellona: "Accetto la sua decisione e posso capirla - ha detto Deschamps - anche se sarebbe stato meglio se mi avesse avvertito prima, ma è stato comunque onesto abbastanza da comunicarlo prima a me e poi alla stampa. Gli auguro il meglio con il suo club per il resto della sua carriera".

Al posto di Mathieu Deschamps ha portato in ritiro il giovane Kimpembe del Psg dato che Mangala, chiamato inizialmente per sostituire il difensore blaugrana, è stato costretto ad abbandonare il ritiro per un problema al bicipite femorale.