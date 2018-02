Deportivo, Torres accoglie Seedorf: "Porterà esperienza"

Dopo un'ottima prima stagione, quando arrivò al Deportivo la Coruna in prestito dall'Udinese, la scorsa estate Guilherme Torres è stato acquistato dal club spagnolo per 4,5 milioni di euro e oggi è una delle colonne della squadra, che sta lottando con tutte le sue forze per non retrocedere (è terz'ultima nella Liga).

Per centrare l'obiettivo salvezza il club ha deciso di puntare su Clarence Seedorf, annunciato lunedì, e il giocatore brasiliano ex Corinthians è molto felice dell'arrivo del tecnico olandese: "Seedorf ha avuto molto successo nella sua carriera di giocatore e ci porterà una grande esperienza. È nuovo gas per la nostra squadra per tutta la stagione. Sfortunatamente, non abbiamo raggiunto i risultati necessari, ma penso che il suo arrivo porterà molto entusiasmo e accrescerà la fiducia di tutti", ha affermato Guilherme.

Prelevato dalle giovanili della Portuguesa, il mediano classe 1991 nella stagione in corso ha giocato 23 delle 24 partite disputate dalla squadra in campionato (l'unica assenza, forzata, per squalifica). Al di là delle motivazioni extra che sicuramente porterà l'arrivo di Seedorf, Guilherme sente anche di poter imparare tantissimo da lui, che da giocatore è stato faro del centrocampo di club come Milan e Real Madrid: "Senza dubbio era un grande centrocampista. Sono cresciuto guardando le sue partite, cercando di imitare giocatori del genere, sia per la loro professionalità sia per le loro prestazioni sul campo. È stato un campione ovunque è andato e sono sicuro che lavorando con lui potrò aggiungere molto al mio bagaglio tecnico", ha aggiunto Torres.