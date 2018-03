Deportivo, per Seedorf tre ko in quattro partite

Nella serata in cui il Milan di Gattuso ha conquistato la finale di Coppa Italia un altro grande ex dei rossoneri di Ancelotti è affondato pesantemente. Clarence Seedorf, alla guida del Deportivo La Coruna, ha subìto un netto 3-0 sul campo del Getafe.



Per il tecnico olandese (che ha guidato il Diavolo cinque mesi nel 2014) si tratta della terza sconfitta in quattro partite: i galiziani con il nuovo allenatore sono riusciti a conquistare soltanto un pareggio e ora sono al penultimo posto nella classifica di Liga a quota 18 punti.



Nonostante i pessimi risultati Seedorf mostra comunque ottimismo: "Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo la fortuna di scendere nuovamente in campo tra tre giorni e avremo al possibilità di dimenticare questa sconfitta. Siamo convinti di poter uscire da questo momento, questa sconfitta non cambia nulla. Abbiamo commesso tre errori e ci hanno fatto tre gol, è un peccato. Oggi abbiamo creato poco, nell'ultima partita invece di occasioni ne abbiamo avute. Ci manca la lucidità negli ultimi metri".