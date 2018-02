Deportivo La Coruna, ufficiale l'acquisto di Muntari: contratto fino a giugno

Ora è davvero ufficiale. Sulley Muntari è un nuovo giocatore del Deportivo La Coruna: il centrocampista ghanese ex Udinese, Inter e Milan ha firmato un contratto con la società galiziana (attualmente penultima nella classifica di Liga) fino al termine della stagione.



Il 33enne era svincolato dopo l'espeienza a Pescara lo scorso anno e ed era in prova con i biancoblu dallo scorso 9 febbraio. Muntari ritrova Seedorf, allenatore del Depor, con il quale ha giocato per cinque mesi in rossonero nel 2011-12.