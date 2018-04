Deportivo la Coruna, faccia a faccia Seedorf-tifosi

Así se ha vivido el momento en el que Clarece Seedorf ha salido a dar explicaciones a los aficinados del Deportivo. Incluso se ha llegado a encarar con un aficionado tras criticar duramente a los futbolistas (vía @Escarabajano) pic.twitter.com/YpyMG5KqEV — Radio MARCA (@RadioMARCA) 20 aprile 2018

Il Deportivo la Coruna è sull'orlo del baratro dopo lo 0-0 con il Leganes nell'anticipo della 33esima giornata di Liga, a quattro giornate dal termine i galiziani sono terz'ultimi con sei punti di ritardo dal Levante che ha anche una partita in meno e nelle prossime gare dovranno affrontare il Barcellona e il Celta nel derby. La retrocessione sembra ormai inevitabile per la squadra di Clarence Seedorf, che dopo la partita ha avuto un acceso faccia a faccia coi tifosi, i quali, inferociti per il rendimento della squadra, chiedevano maggior impegno da parte dei giocatori e le dimissioni dei dirigenti. "I giocatori stanno dando la vita" ha detto il tecnico olandese, che ha chiesto ai fan di crederci e sostenere la squadra fino in fondo.