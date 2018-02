Deportivo La Coruña, è ufficiale: Seedorf nuovo allenatore

Clarence Seedorf torna in panchina. L'ex allenatore del Milan, un'esperienza anche sulla panchina dello Shenzhen in Cina, ha ufficialmente firmato con il Deportivo La Coruña, che ha esonerato Cristobal Parralo dopo la pesante sconfitta contro la Real Sociedad del weekend. L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale della società galiziana, che ha comunicato di essersi legata al tecnico olandese fino al termine della stagione. Il club è al terz'ultimo in classifica con 17 punti dopo 22 giornate e per centrare la salvezza, ha deciso di puntare sull'allenatore olandese, che arriva in Spagna accompagnato dal suo vice Valerio Fiori. Seedorf conosce bene la Liga per averci giocato con la maglia del Real Madrid, ma per lui sarà la prima esperienza da tecnico nel calcio spagnolo.