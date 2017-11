Demenza provocata dai colpi di testa? Shearer: "Ho paura"

Dopo che il Daily Mirror ha rivelato come tre giocatori dell'Inghilterra campione d'Europa del 1966 soffrano di demenza o perdita di memoria insieme ad altri 375 giocatori, Alan Shearer ha lanciato l'allarme sul possibile nesso tra queste malattie e i colpi di testa effettuati nel corso della carriera.



"In allenamento colpivo il pallone di testa tra le 100 e le 150 volte. Ogni giorno. Il che vuol dire una media di 1000/1500 colpi di testa a settimana. Allora non era un problema, ma oggi o un domani potrebbe esserlo. Ho già di mio una pessima memoria e non escludo che il tutto possa aggravarsi con il passare del tempo" sottolinea l'ex bomber e capitano della nazionale al quotidiano inglese.



Shearer, che si è sottoposto a test medici specifici e produrrà un documentario in onda sulla BBC, rimprovera alle autorità di non aver fatto ricerche approfondite ma al contrario di essere state riluttanti sul tema: "Dobbiamo assicurarci che il gioco del calcio non diventi uno sport in grado di uccidere. Non ho mai pensato che il calcio potesse essere la causa di malattie al cervello ma ora ho tanti dubbi. Non ci si è presi abbastanza cura degli ex calciatori e non lo si sta facendo nemmeno con i giocatori attuali. Servono risposte immediate, ma soprattutto serve maggior sensibilità e responsabilità da parte di chi, queste situazioni, le vive ogni singolo giorno della sua vita".