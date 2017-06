Del Piero risponde a Totti: "Fino ai tuoi auguri non ho dormito"

@TottiPress Francè,non sono andato a dormire fino a quando non ho ricevuto i tuoi auguri...e ora che mi sono svegliato posso dirti: Grazie! — Alessandro Del Piero (@delpieroale) 9 novembre 2016

"Caro Francè, non sono andato a dormire fino a quando non ho ricevuto i tuoi auguri... e ora che mi sono svegliato posso dirti: Grazie!!!". Nel giorno del suo 42esimo compleanno, Alessandro Del Piero risponde con ironia e attraverso Twitter a Francesco Totti, che stamattina aveva pubblicato un video messaggio di auguri all'amico ed ex compagno di Nazionale, con cui nel 2006 ha alzato la Coppa del Mondo al cielo di Berlino. "Alessà, ho messo la sveglia solo per te, 42 anni, stai a invecchià mannaggia. Spero di essere stato il primo a farti gli auguri, ora torno a dormire" aveva scherzato il numero 10 della Roma, ripreso al buio nel suo letto.