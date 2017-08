Del Piero-Gallinari man in black, strana coppia da 4 ruote

Che ci fa la strana coppia Alessandro Del Piero e Danilo Gallinari in versione "man in black"? L'ex campione della Juventus e il cestista azzurro, appena passato ai Los Angeles Clippers, sono diventati ambasciatori ufficiali per Kia nell'ambito dello Stonic Club, un'iniziativa che porta benefici esclusivi a chi si registra su www.iolhovista.it.



Per una volta, niente pallone, ma Pinturicchio e il Gallo si dilettano sulle quattro ruote: sul set dello spot, l'ala Nba prende in giro l'ex numero 10 e il suo "colpo gobbo" che richiama simpaticamente il passato bianconero.