Del Bosque: "Mourinho ha ragione, Conte dovrebbe provare a contenersi nelle esultanze"

Continua a far discutere la polemica fra Mourinho e Conte, con il primo che nel finale della sfida tra Manchester United e Chelsea aveva bacchettato il collega per aver vistosamente invitato i tifosi a incitare la squadra sul 4-0. Ha voluto dire la sua anche Vicente Del Bosque: "Non penso che Mourinho abbia sbagliato a dirgli quelle cose: a volte Conte dovrebbe provare a contenersi nelle sue esultanze. Diede fastidio anche a me quando affrontai l'Italia con la Spagna".



L'ex ct della nazionale spagnola ha poi spiegato: "Non sto dicendo che si debba essere noiosi come me e non si debba esprimere la gioia, ma si potrebbe farlo in modo più moderato. Non sto difendendo Mourinho, ma penso abbia ragione".