De Laurentiis: "Tavecchio, quando lasci? Ancelotti da solo non basta"

Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione del nuovo libro di Walter Veltroni, commenta così la decisione di Tavecchio di rimanere alla guida della Figc: "Siamo qui per Veltroni e per parlare di un libro bellissimo che si chiama 'Quando', quindi chiedete a Tavecchio quando lascerà la poltrona".



Al presidente del Napoli viene anche chiesto se Ancelotti sia la soluzione giusta: "Non faccio l'allenatore o il manager federale. È un amico e lo stimo moltissimo, ma non è tanto chi è capace e chi non lo è: finché non si cambierà tutto il sistema calcistico italiano potrà venire chiunque e fallirà comunque. O indovinerà comunque. Però è una scommessa".