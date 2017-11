De Laurentiis: "Insigne in panchina? Danno per il Napoli"

Come tutti i napoletani, o forse un po' di più, Aurelio De Laurentiis non ha preso molto bene l'esclusione di Lorenzo Insigne da Italia-Svezia: l'attaccante partenopeo, in campo solo nel quarto d'ora finale all'andata, è rimasto in panchina per tutta la partita a San Siro e il patron azzurro ha commentato in modo piuttosto duro la scelta di Ventura.



"È inutile convocare Insigne per poi farlo giocare fuori ruolo o non farlo giocare. In questo modo si crea anche un danno economico alla società - ha spiegato De Laurentiis -. Mi auguro ci sia un cambio netto nel mondo del calcio". ADL ha poi rincarato la dose su Ventura ricordando l'esonero del 2004-05, prima stagione della sua era, in Serie C: "Un bravo allenatore, ma anche io a Napoli lo cambiai dopo poche settimane".