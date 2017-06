De Gea, ma che dedica è? "Porco zio" sul pallone di Ibra

First one but not the last one @manchesterunited Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 16 Feb 2017 alle ore 16:49 PST

Zlatan Ibrahimovic stende il Saint Etienne nell'andata dei sedicesimi di Europa League con una tripletta d'autore e come da tradizione si porta a casa il pallone. Per festeggiare il suo primo tris con la maglia del Manchester United, lo svedese ha pubblicato su Instagram la foto del "trofeo" scrivendo "La prima ma non l'ultima", ma a colpire l'attenzione dei suoi follower è stata soprattutto la particolare dedica del portiere De Gea, che ha scritto "Porco zio". La domanda sorge spontanea: ma perchè? Forse Ibra ha contagiato i compagni di spogliatoio con il suo italiano.