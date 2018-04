De Boer: "Ho molto da imparare da Mourinho"

Frank De Boer chiude la polemica con José Mourinho. Il tecnico olandese era stato definito dal portoghese "il peggiore allenatore della storia della Premier League". A Mou non erano infatti andate giù le parole del collega in merito a un giocatore del Manchester Uunited: "È un peccato che l’allenatore di Rashford sia Mourinho. Lui vuole ottenere risultati, se giochi una o due partite non buone ti mette fuori".



Ci ha pensato lo stesso De Boer a fare chiarezza in un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad: "Sono stato frainteso su Rashford. Non avevo niente di personale con Mourinho, la mia era una semplice analisi tattica legata al suo modo di giocare completamente diverso rispetto a noi olandesi. La filosofia del portoghese e del Manchester è diversa e se a loro va bene così non c'è nessun problema".



"Mourinho? Ho molto rispetto per lui, ha vinto tanto e tatticamente è molto bravo tanto da distruggere il gioco degli avversari. Per questo ho molto da imparare da lui" ha aggiunto l'ex Inter e Crystal Palace.