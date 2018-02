De Boer: "Che caos all'Inter. C'è un gruppo di 7-8 giocatori..."

Frank De Boer torna a parlare della sua sfortunata esperienza all'Inter. "In Italia ho avuto un po' più di complicazioni, non solo per quel che riguarda il linguaggio, ma anche per il modo di trasmettere i miei messaggi e le mie idee. Il nostro modo di pensare ha molte più somiglianze con quello inglese, all'Inter invece facevano tutto sul sentimento: si forma un blocco di sette-otto giocatori e il resto provano a farlo fuori" evidenzia il tecnico olandese a Ziggo Sport facendo un confronto con l'avventura al Crystal Palace, dal quale è stato esonerato lo scorso settembre dopo appena quattro partite.



De Boer si sofferma quindi sull'atteggiamento dei calciatori nerazzurri quando era ad Appiano Gentile: "Era un po' un casino, facevano ciò che volevano. Quando ho provato a fare un gioco posizionale all'Inter, poi... Non avevo mai visto niente del genere. I giocatori delle giovanili dell'Ajax lo facevano meglio. Non mi aspettavo che venisse fuori una roba così. Anche per i gradini, ad esempio: loro non ne vedevano l'utilità ma io dicevo loro che quello era una parte essenziale per iniziare a capire come volevamo giocare. Loro hanno lasciato stare molto presto, sia chiaro".