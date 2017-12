Dani Alves: "Juve, il calcio italiano cambi, Napoli è l'esempio"

Dani Alves ha abbracciato Buffon e tutti i suoi ex compagni, ma a fare il giro del mondo sono state le sue frecciate alla Juve e al calcio italiano. Al Gran Galà di lunedì sera il terzino brasiliano, inserito nella top 11 dello scorso campionato, è tornato a parlare del suo addio ai bianconeri.



"Avevo già parlato coi miei ex compagni del perché sono andato via - ha spiegato -: ero andato via dalla Juve perché secondo me il calcio italiano doveva migliorare, ma non è stato capito il mio voler alzare un pochino il livello. Volevo fare ancora di più ma non era facile per me, non ero felice come sono sempre. Ora sono felice al Psg perché in tutta la mia vita mi hanno insegnato che nel calcio si deve fare il meglio possibile e lì sono libero di farlo e mi fa felice".



"Penso che il problema dell'Italia non sia un allenatore, il problema è che il calcio è rimasto un po' indietro. C'è da reinventarsi un po', perché il calcio è in continua evoluzione, se pensi che sia sufficiente la tua storia, può succedere quello che è successo (riferimento all'esclusione dal Mondiale, n.d.r.) perché si è abbassato il livello. Dovrebbero prendere tutti esempio dal Napoli: mi piace tantissimo e questa visione che ha il Napoli è utile per far migliorare il calcio. C’è bisogno di più divertimento come nel calcio moderno".