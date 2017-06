Dallas, rivoluzione storica: l'1% di ogni cessione agli abbonati

Manifestazioni di protesta sotto le sedi delle società, petizioni, striscioni, magliette bruciate: il calciomercato è pieno di storie che hanno raccontato la rabbia dei tifosi davanti alle scelte dei club di vendere i loro beniamini, ma ora da Dallas arriva una trovata che potrebbe sicuramente rendere meno amare le future cessioni. Il club di Mls, che sabato ha esordito espugnando il campo dei Los Angeles Galaxy, ha infatti deciso di inserire una clausola in ogni accordo di trasferimento di un proprio tesserato: l'1% della cifra incassata sarà diviso tra tutti gli abbonati.

Una rivoluzione storica quella messa in atto dal club texano, che ha voluto così "ricompensare" i propri tifosi, delusi dal trasferimento al Trabzonspor della stella della squadra Fabian Castillo. In particolare il colombiano è volato in Turchia per 4 milioni di dollari, di cui il club ne ha intascati 2,8 (in MLS la società per ogni trasferimento in uscita guadagna i 2/3 della cifra, con la restante parte che finisce alla Lega, ndr). L'1% di questi 2,8 milioni andrà a tutti coloro che in vista della nuova stagione hanno sottoscritto un abbonamento. 4600 tifosi si divideranno dunque 28mila dollari e a ogni abbonato arriveranno poco più di 6 dollari.

Un'inezia, una cifra irrisoria, ma immaginate se si facesse anche da noi: l'estate scorsa gli abbonati del Napoli, furiosi per il "tradimento" di Higuain, avrebbero potuto consolarsi con un'ottima cena fuori offerta dal Pipita, dalla cessione del quale alla Juventus ogni tifoso azzurro avrebbe intascato circa 150 euro. A proposito di Juventus, quanto avrebbero intascato gli abbonati bianconeri dalla cessione record di Paul Pogba? 42 euro a testa. I bianconeri hanno infatti incassato 110 milioni di euro circa, ossia 1 milione e 100 mila euro da dividere per i 26217 abbonati dello Juventus Stadium. Altri esempi: la cessione di Kakà al Real Madrid nel 2009 avrebbe portato nelle tasche dei 25984 abbonati del Milan circa 26 euro circa a testa, poco più del doppio di quanto avrebbero incassato i cugini nerazzurri dell'Inter per la cessione di Ibrahimovic al Barcellona (11 euro).