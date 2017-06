Dalla Spagna: "Cristiano Ronaldo denunciato per frode fiscale"

Guai in vista per Cristiano Ronaldo. La Sezione reati economici della Procura Provinciale di Madrid avrebbe presentato infatti una denuncia nei confronti del fuoriclasse portoghese del Real Madrid al tribunale di Pozuelo de Alarcan. Quattro reati contro il Fisco sarebbero stati commessi in forma "volontaria" e "consapevole" tra il 2011 e il 2014 da CR7 per una complessiva frode fiscale di 14,7 milioni di euro (1,39 milioni nel 2011, 1,66 nel 2012, 3,20 nel 2013 e 8,50 nel 2014). Lo riporta El Pais.



Per la Procura l'attaccante avrebbe approfittato di una società creata nel 2010 per nascondere una parte dei redditi generati in Spagna e riguardanti i diritti d'immagine, e non pagare così le tasse. A maggio l'agenzia delle entrate spagnola aveva indicato che Ronaldo nel 2014 aveva pagato 6 milioni di euro supplementari per regolarizzare la propria posizione fiscale degli anni precedenti. L'impianto di accusa contro il giocatore si baserebbe fra l'altro, rileva la denuncia trasmessa al tribunale, sulla sentenza con la quale la corte suprema spagnola in maggio ha confermato la condanna di 20 mesi a Lionel Messi per frode fiscale. Una condanna non resa esecutiva in quanto inferiore ai due anni.