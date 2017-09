Guida in stato di ebbrezza. Con questa accusa Wayne Rooney è stato arrestato dalla polizia giovedì notte vicino alla sua casa nel Cheshire, dopo aver tracorso la serata fuori come riferiscono diversi media inglesi. L'attaccante, che in questa sessione di mercato è tornato all'Everton dopo 12 anni di Manchester United, vive a Prestbury, in una villa da sei milioni di sterline.