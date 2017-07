Dall'Inghilterra: "Conte-Chelsea, altra crisi"

É di nuovo aria di crisi tra Antonio Conte e il Chelsea, almeno secondo quanto scrive il Daily Mirror. La pietra dello scandalo è Romelu Lukaku, che il tecnico italiano voleva in Blues e che invece finirà al Manchester United di Mourinho.



Conte, secondo quanto scritto dagli inglesi, è scontento per l'apparente immobilismo del club: sfumate le trattative Alexis Sanchez e Virgil Van Dijk, Rudiger in arrivo ma non ancora ufficializzato e ora lo "scippo" dell'attaccante belga ormai ex Everton.



L'ex ct azzurro si aspetta quindi altre due acquisti oltre a quello vicino del difensore tedesco della Roma: Alex Sandro, per il quale si offrirebbero 60-70 milioni alla Juventus, e Alvaro Morata che proprio i Red Devils hanno mollato e per il quale il Real Madrid non scende sotto gli 80 milioni di euro di richiesta.



Ma, secondo quanto risulta alla nostra squadra mercato, sarebbe Andrea Belotti il primo, vero desiderio di Conte. La clausola per l'estero dell'attaccante del Torino dice 100 milioni di euro ma con 70 milioni Cairo potrebbe cedere.