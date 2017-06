Da Superga a Medellin: le tragedie aeree nel mondo dello sport

Il dramma della squadra brasiliana del Chapecoense, coinvolta in un incidente aereo è solo l'ultimo di una lunga serie che ha purtroppo colpito il mondo dello sport.



Il 4 maggio 1949 l'aereo Fiat G.21 con a bordo il Grande Torino, di ritorno da Lisbona, si schianta a Superga ponendo così fine al ciclo di una squadra leggendaria. Non si salva nessuno tra giocatori, tecnici, dirigenti e giornalisti. In totale sono 31 le vittime.



Otto anni dopo, il 6 febbraio 1958, perdono la vita 24 persone tra cui 8 giocatori dello United: l'aereo sul quale viaggiano si schianta in fase di decollo a Monaco di Baviera. I Red Devils stavano tornando a Manchester dopo una partita disputata a Belgrado con la Stella Rossa. Sopravvivono l'allenatore Matt Busby e Bobby Charlton.



Il 28 gennaio 1966 a venire colpita è la nazionale italiana di nuoto: 7 azzurri, l'allenatore e un giornalista perdono la vita a causa dello schianto del Convair CV-440 della Lufthansa a Brema in fase di atterraggio.Il gruppo doveva partecipare a un meeting internazionale.



Sei anni più tardi, il 13 ottobre 1972, il Fokker F27 dell'aviazione uruguaiana si schianta sulla Cordigliera delle Ande. Muoiono 29 giocatori della squadra di rugby Old Christian Club di Montevideo. 16 sono i sopravvissuti portati in salvo dopo 72 giorni drammatici.



Un anuova tragedia si verifica l'11 agosto 1979 per la collisione tra due Tupolev Tu-134 della Aeroflot vicino a Dniprodzeržyns'k, in Ucraina. 178 le vittime tra le quali tutti i giocatori della squadra di calcio Pakhta Kor Tashkent.



Il 7 aprile 1993 scompare l'intera nazionale di calcio dello Zambia: l'aereo diretto a Dakar per una partita di qualificazione ai Mondiali del 1994 contro il Senegal cade in mare a poche miglia da Libreville.



Infine il 7 settembre 2011 uno Yakovlev Yak-42D, che trasporta i giocatori e lo staff della squadra di hockey su ghiaccio della Lokomotiv Jaroslavl, si schianta subito dopo il decollo dall'aeroporto di Jaroslavl', in Russia: 44 i morti.