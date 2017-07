Da Ronaldo-Zamorano a Bonucci-Kessiè: la guerra dei numeri

Fede, dei tifosi, motivazione per i giocatori, quelli che i numeri di maglia alla fine li indossano. Sembra facile dall’1 al 99 trovarne uno, ma così non è. Caso Bonucci. Doppio caso. Da sempre con il 19, data di nascita della moglie, la sua firma nella numerologia e un po’ di sano surplus motivazionale che male certo non fa.

Facile anche in questo caso se non fosse che nel match di ICC contro il Borussia Dortmund, Kessie mostra un bel 14 nello spogliatoio, ma si inventa lo scherzone sbucando in campo con il 19. Problema, evidente, da risolvere al più presto anche per non confondere i tifosi, quelli che le maglie se le fanno fimrare ma soprattutto le comprano.

Magari scelgono il numero giusto, ma i colori improvvisamente diventano sbagliati come nel caso di Bonucci. 105 euro, il Codacons chiede il rimborso al tifoso rimasto letteralemente con la maglia in mano poche ore dopo averla comprata, ma la Juventus non è del parere. Un po’ come successo a Pjanic lo scorso anno: chi aveva già comprato la sua maglia giallorossa ha dovuto arrangiarsi con un po’ di fantasia pur di tenerla.

C’è poi la 10, da sempre quella dei geni calcistici. Qualcuno come Insigne fa di tutto pur di meritarsela, ma diventerare erede di Re Diego diventa quasi fantacalcio. C’è poi chi il dieci se lo ritorva ma in realtà non lo vuole, come Pogba alla Juventus, che al 10 aggiungeva quasi sempre un più cinque motivazionale. Scarico di respnsabilità in poche parole, calo drastico di pressione sulle proprie spalle.

La dieci appunto, quella del Fenomeno il primo anno all'Inter, che nel secondo scelse invece la sua la nove. O meglio, quella di Zamorano, che nonostante gol da cineteca dovette piegarsi al volere di Ronnie. A modo suo però: 1+8, che alla fine è pur sempre un nove.