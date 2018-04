Cutrone e Chiesa, nasce la nuova Nazionale: "Essere qui è un sogno"

Le amichevoli contro Argentina e Inghilterra sono l'anno zero della nuova Italia, che per risorgere dalle ceneri dello spareggio con la Svezia punterà sul talento di giovani come Federico Chiesa e Patrick Cutrone: "È un sogno essere qui", hanno detto i due in coro in conferenza stampa assicurando di non aver alcuna paura della maglia azzurra.

"Sono onorato di essere qui e di essere stato chiamato per aprire il nuovo ciclo della Nazionale - ha dichiarato Chiesa - È triste non andare in Russia, sarà strano non vedere l'Italia al Mondiale, ma adesso bisogna guardare avanti e dare il meglio. Io non mi sento un predestinato, penso a lavorare al 100% per crescere e migliorare. Se sono qui è grazie al lavoro fatto in questi due anni. L'obiettivo? Intanto esordire con la Nazionale".

Impossibile per il giocatore viola non dedicare un pensiero al suo capitano scomparso, Davide Astori: "Non ci sono parole per descrivere questa immensa tragedia che ha colpito la Fiorentina, la Nazionale, tutti. Ora però dobbiamo e devo reagire soprattutto per lui. Asto è stato un compagno e un capitano importantissimo per me - ha proseguito Chiesa visibilmente commosso - mi ha aiutato da subito a inserirmi, mi ha dato i consigli giusti. Mi manca tantissimo. Lui però da grande capitano qual era, voleva che tutti, specie noi giovani, dessimo tutto in campo e avessimo sempre la forza e la voglia di fare bene. È quello che io e i miei compagni cercheremo di fare più che mai".

Cutrone: "Messi solo alla Playstation..."

"Non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto già adesso, ma ho avuto questa opportunità e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi - esordisce un emozionato ma determinato Cutrone - so che il rischio potrebbe essere quello di andare fuori di testa, ma posso contare sull'aiuto dei miei genitori e degli allenatori che ho e che ho avuto finora, da quelli in Primavera a Montella e Gattuso".

A proposito del tecnico del Milan, Cutrone ha detto: "Lo ringrazio perché mi sta trasmettendo la sua grinta, la sua voglia di dare sempre tutto in campo. Ancora quando scendo in campo sento pressione, come è stato nelle partite di Coppa contro l'Arsenal, ma mi sto allenando per migliorare anche sotto questo aspetto. Io bandiera del nuovo Milan? Adesso penso al presente, a lavorare per migliorarmi, sono ancora all'inizio, questo è un punto di partenza".

E il presente si chiama Argentina, venerdì prossimo contro l'albiceleste Cutrone si ritroverà di fronte Leo Messi: "È un personaggio della Playstation - ha scherazato l'attaccante rossonero - soprattutto però lui è il calcio, sarò emozionato all'idea di vederlo da vicino".