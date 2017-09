Crystal Palace, de Boer rischia: pronto Hodgson

Altro avvio di stagione da incubo per Frank de Boer: dopo l'approccio brusco e senza fortuna con l'Inter nella scorsa stagione, il tecnico olandese sta trovando difficoltà anche al Crystal Palace con tre sconfitte nelle prime tre gare.



Il presidente Steve Parish non ha fatto sconti a de Boer: "Sicuramente non è stato un grande inizio. Questo è uno sport che si basa sui risultati, quindi se non ottieni vittorie... Frank questo lo sa". Ed ecco perché in Inghilterra iniziano a circolare i primi nomi di possibili sostituti dell'ex allenatore dell'Ajax: Sam Allardyce ha rifiutato mentre il Newcastle chiede troppi soldi per liberare Benitez.



L'ultimo nome è quello di Roy Hodgson: per l'ex ct inglese (due esperienze in nerazzurro: 1995-1997 e nel 1999) sarebbe un ritorno nella società in cui aveva giocato nella stagione 1965/66.