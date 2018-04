Croazia, tornano in Italia in anticipo Mandzukic, Brozovic, Perisic e Kalinic

Ora è ufficiale. Mario Mandzukic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Nikola Kalinic rientreranno in anticipo in Italia. La conferma è arrivata attraverso una nota della federcalcio croata: "In accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori" i quattro sono stati 'liberati' dal ct Dalic dopo essere scesi in campo nell'amichevole (persa 2-0) con il Perù a Miami e non parteciperanno al test con il Messico in programma martedì a Dallas.



Già nella giornata di oggi partiranno alla volta del nostro Paese per essere subito a disposizione dei loro club di appartenenza. Allegri, Spalletti e Gattuso possono quindi sorridere in vista dei prossimi impegni di campionato (Juventus-Milan e Inter-Verona). Restano invece aggregati alla Nazionale Strinic (Sampdoria), Badelj (Fiorentina) e Rog (Napoli).