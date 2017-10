Croazia, Cacic esonerato a due giorni dalla sfida mondiale

Mario Mandzukic farà bene a recuperare in fretta dall'infortunio alla caviglia rimediato contro la Finlandia, perché lo juventino potrebbe rappresentare un punto di riferimento indispensabile per gli smarriti ragazzi della nazionale croata. In campo e anche fuori, visto che a due giorni dalla sfida decisiva in Ucraina, la federazione ha deciso di esonerare il c.t. Ante Cacic chiamando al suo posto Zlatko Dalic, tecnico che negli ultimi 7 anni ha allenato solo tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi.



Zlatko Dalić becomes new #Croatia head coach as HNS Executive Committee decides to part ways with Ante Čačić.#BeProud #Vatreni pic.twitter.com/pxC784hcCA — HNS | CFF (@HNS_CFF) 7 ottobre 2017

Una scelta clamorosa, considerando il momento, non se si guardano i risultati recenti: prima di farsi raggiungere all'ultimo minuto dagli scandinavi,compromettendo così una qualificazione che sembrava sicura dopo le prime giornate e i successi in casa negli scontri diretti con quasi tutte le big. Una declino incredibile se pensiamo che la Croazia a centrocampo vanta giocatori del calibro di Modric, Rakitic, Kovacic e Brozovic (gli ultimi due non ci saranno lunedì a Kiev) e che questa nazionale all'Europeo 2016 diede una lezione alla Spagna (proprio come l'Italia).In Ucraina un pareggio, vista la differenza reti migliore, garantirà il, ma, perché chiudendo a 12 punti (togliendo quelli conquistati contro il Kosovo ultimo in classifica) c'è il rischio di essere la peggiore della seconde. Teoricamente con una vittoria la Croazia potrebbe anche scavalcare l'Islanda e conquistare la qualificazione diretta in Russia, ma i nordici giocano contro il Kosovo che finora ha perso tutte le partite, pareggiandone una sola. E al momento i favori del pronostico, per il big match di Kiev, si sono spostati verso Shevchenko e la sua Ucraina.