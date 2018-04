Croazia, Bruno Boban muore in campo dopo una pallonata

A tre settimane dalla morte di Davide Astori, il calcio si trova a piangere un altro ragazzo, Bruno Boban. L'esterno 26enne del Nk Marsonia ha accusato un malore dopo aver ricevuto una pallonata in pieno petto a un quarto d'ora dall'inizio della partita contro il Pozega Slavonija (terza divisione croata). Boban è rimasto a terra sul campo di gioco per circa quaranta minuti, durante i quali i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo purtroppo senza riuscirci.



Il Marsonia su Facebook ha pubblicato questo post: "Tutta la squadra e la società esprimono profonde condoglianze alla famiglia di Bruno: riposa in pace".