Croazia, Brozovic litiga con un fotografo: "Un'altra foto e ti caccio"

Momento di tensione per Marcelo Brozovic, autore di una grande prova domenica a Marassi con la Sampdoria. Il centrocampista dell'Inter prima di partire per gli Stati Uniti con la Nazionale croata per le amichevoli con Messico e Perù, è stato protagonista di un diverbio con un fotografo.



"Fammi un’altra foto e ti caccio fuori dall’aeroporto" avrebbe detto il 25enne secondo quanto riferito da Sportske novosti dopo l'ennesimo scatto. A questo punto si è 'messo di mezzo' il ct Zlatko Dalic per riportare il sereno. "Siamo tutti un po’ nervosi al mattino" le parole pronunciate dal selezionatore.