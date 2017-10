Croazia, anche Pjaca e Brozovic nel playoff

Il neoct croato Zlatko Dalic ha comunicato la lista dei giocatori convocati in vista del playoff Mondiale contro la Grecia e ci sono due cattive notizie per Juventus e Inter. Marko Pjaca e Marcelo Brozovic infatti sono nel gruppo dei calciatori in pre-allarme in vista dei match del 9 e del 12 novembre nonostante le loro imperfette condizioni fisiche.



La punta della Juventus sta lavorando duramente per mettersi alle spalle l'infortunio al crociato di marzo mentre il centrocampista dell'Inter è ancora alle prese con una lesione al soleo, due infortuni - tra l'altro - rimediati proprio con la maglia della nazionale croata. La Federazione ha già avvertito bianconeri e nerazzurri: se nelle prossime due settimane si registrassero grossi miglioramenti nelle condizioni dei due verranno convocati ed ecco perché la loro situazione verrà continuamente monitorata.

LA LISTA

Portieri: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo)

Difensori: Domagoj Vida (Dynamo Kyev), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dynamo Kyev), Matej Mitrovic (Besiktas), Marin Leovac (PAOK), Zoran Nizic (Hajduk)

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Mosca), Filip Bradaric (Rijeka), Nikola Vlasic (Everton)

Attaccanti: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht)

In preallarme: Marcelo Brozovic (Inter), Marko Pjaca (Juventus), Duje Cop (Standard Liege), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Antonio Milic (Oostende)