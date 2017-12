Cristiano Ronaldo: "Sono il miglior giocatore della storia"

"Sono il miglior giocatore della storia". Dice così Cristiano Ronaldo, senza paura di peccare di presunzione. Dell'intervista esclusiva rilasciata a France Football, la rivista che si occupa dell'organizzazione del Pallone d'oro, per ora conosciamo di fatto solo il titolo, perché il numero speciale sarà in edicola in tutta la Francia soltanto sabato, ma la copertina con le parole di CR7 ha già fatto il giro del mondo.



Dopo la conquista del quinto Pallone d'oro, dunque, Ronaldo gonfia ancor più il petto: "Quando ho cominciato a giocare al Manchester United - è l'anticipazione del Mundo Deportivo -, mi sono reso conto che ero davvero bravo, giocavo con Giggs, Rio Ferdinand, Van Nistelrooy e pensavo: 'Ho talento, posso vincere il Pallone d'oro'. Quel primo anno cominciai a sentire questa cosa". Nessun dubbio: ha avuto ragione.