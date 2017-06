Cristiano Ronaldo: "Portogallo, grazie: ora volo dai miei 2 figli"

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sulla nascita dei due figli, i gemellini Eva e Matteo, venuti alla luce in America l'8 giugno scorso da una madre surrogata, vola a conoscerli per la prima volta dopo aver ottenuto il via libera dalla federazione del Portogallo per abbandonare la Confederations Cup anche prima della finale per il terzo e quarto posto.



"Sono stato al servizio della nazionale, come sempre, anima e corpo, anche se erano nati i miei due figli. Purtroppo, non siamo riusciti a raggiungere i principali obiettivi che volevamo, ma sono sicuro che continueremo a dare gioia ai portoghesi. Sono molto felice di essere finalmente con i miei figli per la prima volta", ha postato su Facebook, il fuoriclasse del Portogallo e del Real Madrid.



"Il presidente della Federcalcio portoghese e e il ct della nazionale hanno avuto un atteggiamento che mi ha toccato e che non dimenticherò", ha scritto ancora Ronaldo, che ieri sera è stato lasciato libero di partire dopo la sconfitta della sua nazionale ai rigori nella semifinale con il Cile.



Ora potrà dedicarsi finalmente ai nuovi fratellini del figlio, Cristiano Ronaldo junior di 7 anni, anch'egli nato da una madre surrogata. Nei prossimi mesi la cerchia dei figli del calciatore si allargherà ancora visto che la compagna dell'attaccante del Real, Georgina Rodriguez, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, sarebbe in attesa di altri due gemelli.