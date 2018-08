Cristiano Ronaldo, no al Portogallo: salta la gara con l'Italia

C'è solo la Juve nella testa di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha fatto sapere al c.t. Fernando Santos che non parteciperà alle gare della Nations League contro Italia, in proogramma il 10 settembre a Lisbona, e Polonia, prevista il mese successivo. L'attaccante, dunque, resterà a Torino, per prepararsi al meglio per la Champions League ed evitare sovraccarichi. A 33 anni una scelta comprensibile, anche per una "macchina" come lui.



In un primo momento si era pensato a una possibile squalifica di CR7 per la gara contro l'Italia: in realtà, anche se al Mondiale aveva accumulato due cartellini gialli, la sanzione scatta in una competizione Fifa e non Uefa. Avrebbe dovuto saltare la partita contro gli azzurri solo nel caso in cui avesse ricevuto un rosso diretto, come spiega la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La gara la salterà lo stesso, ma per scelta, e non perché obbligato.