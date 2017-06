Cristiano Ronaldo nella nuova versione di "Mamma ho perso l'aereo"

Cristiano Ronaldo diventa il protagonista della nuova versione del film cult degli anni '90 "Mamma ho perso l'aereo". La madre del campione portoghese ha infatti pubblicato su Twitter un video nel quale il fuoriclasse del Real Madrid viene dimenticato a casa mentre lei parte in aereo per le vacanze di Natale. L'attaccante, rimasto da solo, non deve fronteggiare malitenzionati come nella pellicola originale, ma un povero pizzaiolo. Alla fine CR7 può comunque festeggiare con tutta la famiglia...