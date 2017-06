Cristiano Ronaldo, l'amico Badr Hari condannato al carcere

D’ora in poi sarà molto difficile per Cristiano Ronaldo andare a trovare il suo amico Badr Hari. Sì, proprio lui: il kickboxer passato agli onori della cronaca per il suo rapporto fraterno con il fuoriclasse del Real Madrid, che ha fatto scatenare il gossip più malizioso. L’atleta marocchino è stato condannato in via definitiva a due anni di carcere per l’aggressione a un noto uomo d’affari olandese, avvenuta nel 2012. Hari si sarebbe scagliato contro la vittima minacciandola con un vetro rotto durante un party ad Amsterdam e oggi ne paga le conseguenze.



CR7 dovrà dunque cambiare le proprie abitudini: niente più viaggi lampo in jet per raggiungere il suo amico, magari anche prima di una partita importante. E, a proposito di grandi sfide, il portoghese vuole farsi trovare pronto per il Napoli. Ormai manca meno di una settimana alla super sfida del Bernabeu (esclusiva Premium), dove Cristiano è tornato a regnare incontrastato. Eppure in questa stagione è solo a quota due reti in Champions. Solo un caso? Assolutamente sì. Con un Pallone d’Oro, meglio non fidarsi troppo.