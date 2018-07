Cristiano Ronaldo-Juventus, la quota crolla: giocate chiuse

Giorno dopo giorno, ora dopo ora i tasselli dell'affare Cristiano Ronaldo-Juventus stanno andando al loro posto. Un altro indicatore arriva dalle quotazioni dei bookmakers: l'addio di CR7 dal Real Madrid è crollato in pochi giorni da 10 a 1,30 e la Snai nelle scorse ore ha addirittura chiuso le giocate perché sarebbe diventato addirittura sconveniente puntare su un affare ormai prossimo alla certezza.



E allora - visto che gli scommettitori danno già Ronaldo in maglia bianconera - si guarda già avanti, a quando segnerà il primo gol con la nuova divisa: Eurobet dà a 1,40 la rete alla prima giornata di serie A, la Snai invece quota a 1,85 una stagione da almeno 29 gol in campionato.



Per un attaccante che arriva, uno che parte: la Snai quota a 1,30 (cioè come l'acquisto di CR7) un addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea mentre la conferma in bianconero è a 2,75.