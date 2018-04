Cristiano Ronaldo, Champions+Mondiale: così il sogno è possibile

È vero, col Fisco spagnolo sta messo male, con un rischio addirittura di una condanna a 10 anni di reclusione. Ma Cristiano Ronaldo pensa e gioca oltre i confini iberici. Già, perché se la Liga col suo Real Madrid è andata - visto che il distacco dal Barcellona è siderale -, c'è la Champions - dove è capocannoniere inarrivabile - 118 gol totali e 12 in questa edizione - con la Juventus nel mirino, per replicare l'affondo micidiale di Cardiff nove mesi fa. E poi il Portogallo, che - scrollatosi di dosso due anni fa a Parigi nell'Europeo del trionfo il tabù di perdente - prova a dire la sua anche al Mondiale.



L'altra sera, contro l'Egitto del solito inafferrabile Salah - l'egiziano è un altro attaccante che vive un momento di forma irripetibile - il capitano del Portogallo ha fatto la cosa giusta. Due gol di testa per riequilibrare una partita cominciata male, a dimostrazione che - sebbene gli anni siano 33 - la sua gestione atletica rasenta la perfezione.



Un Ronaldo così in forma non solo diventa l'ennesima minaccia per la squadra di Allegri nella doppia sfida tra due settimane per conquistare la semifinale di Champions, ma si proprone anche come fattore in un Mondiale dove il Portogallo, nel girone eliminatorio, dovrà vedersela oltre che con la favorita Spagna, anche con Marocco e Iran. Il Fisco spagnolo lo marca stretto, ma è forse l'unico, al momento, a preoccupare il numero 7 dei blancos e della nazionale portoghese.